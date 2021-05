SC DHfK komplettiert Kader - Lovro Jotic kommt aus Skopje nach Leipzig

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig hat die letzte Lücke im Kader geschlossen. Wie der Handball-Bundesligist am Montag mitteilte, schließt sich Lovro Jotic ab der kommenden Saison den Grün-Weißen an. Der Kroate, der im Rückraum (Mitte) zu Hause ist, spielte derzeit noch für RK Vardar Skopje. In der Messestadt soll der 26-Jährige gemeinsam mit Simon Ernst und Luca Witzke die Lücke schließen, die der Abgang von Philipp Weber zum SC Magdeburg hinterlässt. Jotic erhält einen Vertrag für ein Jahr mit Option für ein weiteres. Anzeige

Auch international stark

„Ich freue mich sehr, ein neues Mitglied der Leipziger Handballfamilie zu werden. Mit dem Wechsel zum SC DHfK bekomme ich die Chance, in der besten Liga Europas zu spielen. Das ist eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, so der Neuzugang, der schon einige Akteure der Grün-Weißen kennt. "Ich hatte in den vergangenen Jahren schon das Glück, dass ich mit einigen Spielern der aktuellen Leipziger Mannschaft zusammenspielen durfte, wie Marko Mamic, Patrick Wiesmach oder Martin Larsen. Sie haben mir viel Positives über den Club berichtet." Die Messestadt selbst gefällt dem Kroaten. Während er zum Medizincheck beim Club weilte, hatte er Gelegenheit, sich vor Ort umzusehen. "Die Stadt ist wirklich sehr schön und es ist kein Wunder, dass die Leute Leipzig auch ‚Klein Paris‘ nennen."

In der vergangenen Saison machte Jotic in der internationalen SEHA Gazprom League mit starken Auftritten auf sich aufmerksam, war mit 68 Toren in 15 SEHA-Spielen zweitbester Werfer der südosteuropäischen Liga. Auch in der Champions League wusste der Spielmacher zu überzeugen, sorgte hier für 40 Treffer. Bei DHfK-Coach André Haber ist die Freude über den Neuzugang entsprechend groß. "Lovro ist ein Spieler mit spektakulären Elementen, der in erster Linie unser Angriffsspiel noch variabler machen wird. Als wir uns persönlich mit ihm getroffen haben, hat er auch menschlich einen guten Eindruck hinterlassen."

Vierter Neuzugang im Rückraum

Dass Jotic künftig an der Pleiße spielt, haben die DHfK-Verantwortlichen auch dem RK Vardar zu verdanken, denn eigentlich hatte der 26-Jährige in Skopje noch einen Vertag bis 2022. "Lovro wollte unbedingt zu uns und in die Bundesliga wechseln und hat sich sehr stark eingebracht, damit wir diesen vorzeitigen Wechsel realisieren können. Wir freuen uns sehr, das letzte fehlende Puzzleteil für die kommende Saison gefunden zu haben“, so DHfK-Handball-Geschäftsführer Karsten Günther, der im selben Atemzug einen Dank an Jotics aktuellen Arbeitgeber schickte.

Der Mittelmann ist neben Oskar Sunnefeldt, Simon Ernst und Sime Ivic der vierte Neuzugang im Rückraum der Leipziger Handballer für die kommende Saison.

