SC-DHfK-Königstransfer: Marko Mamic hat Topwerte beim Medizincheck

Leipzig. Marko Mamic ist der diesjährige Königstransfer der Bundesliga-Handballer des SC DHfK. Am Sonnabend traf der 25-Jährige als letzter DHfK-Spieler in Leipzig ein und bezog eine Wohnung des DHfK-Sponsors Trinom Business Apartments mit herrlichem Blick über die Stadt. Am Dienstag unterzog er sich in der Universitätsklinik dem obligatorischen Medizincheck. Dabei hielt der Rückraumspieler beim Abbruch-Belastungstest der Spiroergometrie mit stetig steigenden Wattzahlen über 20 Minuten durch. Er bewältigte die 350-Watt-Stufe drei Minuten lang und damit komplett – dies ist einer der Bestwerte des Teams.