SC DHfK-Läufer Nic Ihlow gewinnt beim 9. Leipziger Nachtlauf 

Ein Wahnsinnsabend mit Teilnehmerrekord: Am Samstagabend haben die Teilnehmer des 9. Leipziger Nachtlaufs erneut einen Rekord aufgestellt. Mit genau 2.662 Teilnehmern und so vielen Zuschauern wie noch nie entstand bei perfektem Laufwetter eine tolle Nachtlauf-Stimmung. „Ein Wahnsinnsabend war das, der schon jetzt Lust macht auf das Jubiläum im nächsten Jahr. Danke Leipzig – und herzlichen Glückwunsch an alle Finisher“, sagt Reinhardt Schmidt von der Laufszene Events GmbH, die den Nachtlauf zu einem mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebten wie nachgefragten Rennen entwickelt hat.

Dabei war ein Leipziger schnellster Mann des Abends: Nic Ihlow vom SC DHfK Leipzig gewann den 10-Kilometer-Lauf in 31:22 Minuten. Der DHfK-Läufer setzte sich mit lediglich sieben Sekunden Vorsprung vor Erik Hille von der LG Regensburg durch. Dritter wurde Vorjahressieger Robel Tewelde vom Citylauf-Verein Dresden in 32:48 Minuten. Bei den Frauen ging der Sieg nach Apolda – und zwar an Juliane Bähring. Sie absolvierte die zwei Runden in 39:31 Minuten und verwies Jennifer Weigt von jkrunning (40:00 Minuten) und Franziska Schneider von Lauftraining.com (41:16 Minuten) auf die weiteren Plätze.

Nic Ihlow Favorit beim Dresdner Nachtlauf

Beim 5-Kilometer-Lauf gingen die ersten Platze bei den Männern wie bei den Frauen an die Teilhnehmer vom LAC Aschersleben. Sowohl Arvid Michaelis (16:11 Minuten) als auch Sophie Kretschmer (18:24 Minuten) kamen als Erste ins Ziel. Damit sind sie dem Gesamtsieg beim sächsischen Nachtlauf-Cup einen entscheidenden Schritt näher gekommen, das Ascherslebener Duo belegte nämlich auch beim Chemnitzer Nachtlauf die Plätze zwei und eins. Auch 10-Kilometer-Sieger Nic Ihlow gewann schon in Chemnitz und gilt nun vor dem Nachtlauf-Finale am 16. August in Dresden als großer Favorit.

