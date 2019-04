SC DHfK Leipzig muss am 1. Mai bei der SG Flensburg-Handewitt ran

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig muss schon einen Tag früher als geplant bei Liga-Krösus SG Flensburg-Handewitt antreten. Statt wie bisher geplant am 2. Mai wird die Partie nun bereits am 1. Mai um 17.30 Uhr im hohen Norden angepfiffen. Das teilte die Handball-Bundesliga am Mittwoch mit. Der Grund für die Verlegung ist das Viertelfinale in der Champions-League. Die SG Flensburg muss am 5. Mai zum Rückspiel in Veszprem antreten und hat so einen Tag mehr zur Erholung.

SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke: „Wir sind sehr froh, dass die HBL bereit war, dieses Spiel vorzuverlegen und dadurch 72 Stunden zwischen zwei Spielen eingehalten werden können. Uns ist durchaus bewusst, dass dies eine absolute Ausnahme ist. Wir sind aber davon überzeugt, dass ein Tag mehr Regeneration in dieser Saisonphase mit der Vielzahl an Spielen eine große Hilfe sein kann.“