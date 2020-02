SC DHfK Leipzig: Aufbauende Fan-Liebe nach Ostderby

Leipzig. Für die Handballer des SC DHfK gab es nach der knappen Derby-Niederlage in Magdeburg (26:28) zunächst keinen Ruhetag, dafür aber ganz viel Zeit mit ihren Fans. Die Bundesligisten besuchten am Freitag die Heimat ihres Coaches André Haber und zeigten den Fünftligisten des HC Glauchau Meerane im Freundschaftsspiel ihr gefürchtetes Tempospiel. Am Sonnabend ging es für die Grün-Weißen in die Höfe am Brühl, wo hunderte Autogramme und Fotos verteilt wurden und die Profis ihr Talent am Kicker und der Spielekonsole beweisen mussten.