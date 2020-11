SC DHfK beim HBW Balingen: Erneutes Remis für Leipziger Handballer

Balingen. Mehrere Corona-Infektionen im DHfK-Team hatten das Spiel gegen HBW Balingen-Weilstetten vor fast drei Wochen verhindert. Doch auch zum Nachholtermin am Donnerstagabend waren die Sachsen noch nicht wieder vollständig. Erneut musste Coach André Haber auf seinen Co-Trainer Milos Putera im Tor und Nachwuchstalente Finn-Lukas Leun und Nicolas Neumann im Rückraum setzen. Nach einer schwachen Startphase drehten die Leipziger zum Ende auf und erkämpften so zumindest ein 20:20 (9:9)-Remis. Anzeige

Die Saison der Balinger startete mit sechs Niederlagen in Folge mehr als holprig. Doch zwei Auswärtssiege in den vergangenen zwei Partien hatten dem Team von Coach Jens Bürkle neues Selbstvertrauen gegeben. Dennoch mussten sich die Leipziger vor einer Reise in die Sparkassen Arena nicht fürchten, denn der HBW konnte im Jahr 2020 noch kein einziges Heimspiel gewinnen. Zuletzt waren die Balinger am 29. Dezember 2019 in der eigenen Spielstätte erfolgreich – gegen den SC DHfK. Keine schönen Erinnerungen für die Handballer aus Sachsen. Mit 24:26 hatte sich die Haber-Sieben damals gar nicht gut verkauft und machte auch am Donnerstag keinen besonders guten Eindruck.

Ihre Hausaufgaben hatten die Grün-Weißen allerdings gemacht. Von Beginn an ließen sie in der Defensive kaum etwas zu, verteidigten mit viel Einsatz und Leidenschaft, denn für die Leipziger galt es eine zuletzt enorm starke Offensive der Hausherren unter Kontrolle zu bekommen. In der vergangenen Woche hatte sich der HBW nach einem Sechs-Punkte-Rückstand allein in der zweiten Halbzeit mit 22 Toren gegen Erlangen zurückgekämpft und mit 34:32 durchgesetzt. Gelegentlich provozierte die Haber-Sieben am eigenen Kreis unnötige Strafwürfe oder Zeitstrafen, doch stand auch in Unterzahl kompakt in der Abwehr. Lediglich neun Gegentore nach 30 Minuten waren der zwischenzeitliche Beweis, was die DHfK-Defensive leisten kann.

Ausgleich zum Pausenpfiff

Vielleicht war es ein schlechtes Omen, dass Nationalspieler Philipp Weber direkt zu Beginn der harzige Ball am Trikot kleben blieb, denn sobald die Gäste ihre eigene Hälfte verließen und zum Angriff übergingen, lief es alles andere als glatt. Durch zahlreiche technische Fehler, kaum Kreativität und eine erschreckend geringe Trefferquote machten sich die Leipziger das Leben selber schwer. Nach 25 Minuten lagen die Sachsen 5:9 zurück.

Vielleicht hatte der SC DHfK aber auch nur länger gebraucht, um auch offensiv in die Partie zu finden. Denn nach 26. Minuten und einem erlösenden Treffer von Patrick Wiesmach via Siebenmeter gegen Mario Rumnisky drehten die Leipziger auf. Mit einer 4:0-Serie glichen sie pünktlich zur Pause die Partie aus und konnten befreit in die zweiten 30 Minuten starten.

Voller Einsatz des Haber-Teams

Doch auch mit neuen Ansätzen und besseren Abschlüssen scheiterte der DHfK immer wieder an Keeper Mike Jensen, der einen Wurf nach dem anderen aus der Luft fischte. Zu allem Überfluss stolperte Lukas Binder in der 42. Minute über den am Boden liegenden Jona Schoch. Der Leipziger stürzte auf sein Knie, hielt sich den Oberschenkel. Mit schmerzverzerrtem Gesicht musste der Linksaußen von der Platte, verbrachte die restliche Partie auf der Bank.

