SC DHfK Leipzig beißt sich aus dem Tief - 24:21-Sieg im letzten Heimspiel der Saison

Keine Tore aus dem Rückraum

Nicht ins Spiel kam vor allem der Rückraum der Grün-Weißen. Nicht einen einzigen Treffer markierten Philipp Weber, Martin Larsen, Luca Witzke und Co. in der ersten Halbzeit, die schließlich sogar mit einem 11:12-Rückstand endete. "Wir haben vorne viel zu viele Chancen liegen gelassen", monierte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther denn auch zur Pause. "Hier müsste es eigentlich 18:12 stehen. Das ist schade, weil wir uns viel vorgenommen hatten. Das müssen wir jetzt alles in die zweite Halbzeit packen." Wie laut es wohl angesichts dessen in der Kabine wurde? Haber schritt jedenfalls betont langsam, mit auf dem Rücken verschränkten Händen vom Parkett in Richtung seines in den Katakomben wartenden Teams, fast so, als würde er schon mal Luft holen.