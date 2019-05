SC DHfK Leipzig bindet Nachwuchstalent Julius Meyer-Siebert

Leipzig. Er hat zwar erst wenige Minuten in der 1. Bundesliga gespielt, jetzt aber seinen ersten Vertrag bei den Handball-Männern des SC DHfK Leipzig erhalten. Der Verein bindet Nachwuchsmann Julius Meyer-Siebert bis 2022 an sich. Der 18-Jährige soll zunächst an die Profis herangeführt werden.

Das 2,05 Meter große Talent im linken Rückraum war in der laufenden Saison noch für die A-Jugend spielberechtigt, stand aber parallel auch im Kader der SG Leipzig II. In der 3. Liga Staffel Ost sammelte er nicht nur Erfahrung im Männerbereich, sondern war mit 66 Saisontoren hinter Timo Löser zweitbester Rückraumschütze der Leipziger U23-Mannschaft. Meyer-Siebert hat am Pfingstsonntag gute Einsatzchancen, wenn die Leipziger die Rhein-Neckar-Löwen zum abschließenden Saisonspiel erwarten. Wegen einer Verletzungsmisere griff Trainer André Haber schon in den vergangenen Spielen auf Nachwuchskräfte zurück.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, dass mir der Verein entgegenbringt und bin dankbar für die Chance, die sich mir dadurch bietet. Nun gilt es für mich, weiter hart an mir zu arbeiten, damit wir die gemeinsame Zukunft bestmöglich gestalten können“, freut sich Meyer-Siebert.

Der SC DHfK setzt in der kommende Spielzeit auf eine Mischung aus Erfahrung und Jungspunden im linken Rückraum. Neben Nationalspieler Philipp Weber (26) ist dort künftig Neuzugang Philipp Müller (34) gesetzt. Außerdem stößt U21-Nationalspieler Luca Witzke (20) aus Essen zum SC DHfK dazu. Für Meyer-Siebert bedeutet diese Situation: Lernen von den erfahrenen Profis und messen mit einem Konkurrenten.

„Julius ist ein Spieler, der neben seiner sehr guten Konstitution über hohe Qualitäten in Wurf und Täuschungshandlungen verfügt. In unserer U23 hat er eine gute Entwicklung genommen und wird dies auch weiterhin schaffen. Ich freue mich, dass er uns die nächsten drei Jahre erhalten bleibt“, beschreibt ihn Haber. Meyer-Siebert wurde inzwischen auch schon in den Kader der U19-Nationalmannschaft berufen.

Am kommenden Sonntag feiert der SC DHfK mit Fans du Sponsoren sein Sommerfest. Los geht’s um 15 Uhr im „Camp David Sport Resort by All-on-sea“ an der Schladitzer Bucht.

