SC DHfK Leipzig bringt den Meister kurz zum Wackeln

Flensburg. Nach drei Siegen in Serie hat der SC DHfK wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Die fiel mit dem 21:27 (10:16) bei der SG Flensburg-Handewitt zwar wie erwartet aus – doch zwischendurch waren die Leipziger beim Zwei-Tore-Rückstand nah dran an einer Überraschung. „Das war keine Überheblichkeit von uns, dass “, sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla am Sky-Mikrofon. Der mit sieben Toren beste DHfK-Werfer Patrick Wiesmach meinte: „Wir nehmen viele positive Dinge mit.“