SC DHfK Leipzig: Das sind die ersten vier Gegner der neuen Saison 

Leipzig. Die Handball-Bundesliga hat die Ansetzungen für die ersten vier Spieltage der neuen Saison veröffentlicht. Was der SPORTBUZZER bereits berichtete , ist nun offiziell. Der SC DHfK Leipzig startet mit einem Kracher in die Spielzeit. Die Grün-Weißen empfangen am 25. August um 16 Uhr die Füchse aus Berlin. Für Neuzugang Philipp Müller wird es ein ganz besonderes Spiel. Der 34-Jährige präsentiert sich erstmals in einem Punktspiel den neuen heimischen Fans und trifft gleichzeitig im Familienduell auf seinen Zwillingsbruder Michael, der wie Philipp die MT Melsungen verlassen und sich den Berlinern angeschlossen hat.

Am 29. August müssen die Sachsen auswärts in Minden antreten. Im zweiten Heimspiel ist dann am 3. September TVB Stuttgart in der Arena zu Gast. Schon zwei Tage später spielt das Team von Trainer André Haber bei den Eulen Ludwigshafen. Voraussichtlich am Reformationstag heißt der Gegner in Leipzig: SC Magdeburg.