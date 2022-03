SC DHfK Leipzig empfängt TuS Nettelstedt: Mit Mohamed El-Tayar im Tor?

Leipzig. Die Handball-Bundesliga ist ein hartes Pflaster. Kaum eine andere Liga versammelt so viele Spieler auf absolutem Top-Niveau wie das deutsche Oberhaus. Denn nicht nur die Champions-League-Teams wie THW Kiel oder SG Flensburg-Handewitt haben zahlreiche Nationalspieler in ihren Reihen. Verständlich also, dass Mohamed El-Tayar, der erst im Winter aus der ägyptischen Liga zum SC DHfK Leipzig gewechselt ist, noch nicht so richtig Fuß fassen konnte. „Es ist für keinen Torhüter leicht, sich mitten in der Saison einzufinden und nach nur einer Woche Training ein Punktspiel zu bestreiten. Das braucht Zeit“, erklärt Co-Trainer Milos Putera die derzeitige Lage.

Anzeige