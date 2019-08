SC DHfK Leipzig erwartet über 4000 Zuschauer gegen die Füchse Berlin

DURCHKLICKEN: SC DHfK vs. Füchse in der Saison 2018/19

Auch die Leipziger wollen mittelfristig ins internationale Geschäft. Bei optimalem Saisonverlauf könnte es schon in dieser Saison soweit sein. Bis auf Niclas Pieczkowski sind die wesentlichen Stützen des Teams fit, der Konkurrenzkampf ist entsprechend hoch: „Bei uns will jeder auf die Platte“, verdeutlicht Haber.

Wie auch immer das Spiel ausgeht – die beiden Trainer werden nach der Partie ausreichend Zahlen analysieren können. Handbälle und Spieler werden in dieser Saison erstmals mit Chips ausgestattet, die Daten in Echtzeit liefern. Der Sportwissenschaftler André Haber zeigte sich von den neuen Analyse-Möglichkeiten angefixt: „Wie viele Meter wurden gelaufen, wie oft von rechts nach links gewechselt, wie oft gesprungen. Um das Training zu verbessern, muss ich wissen, was im Wettkampf passiert.“ Für den Einbau der dazu notwendigen Infrastruktur in der Arena habe die Stadt zügig gesorgt, lobte Manager Karsten Günther. Für die Technik kommt der Verein mit einer fünfstelligen Summe auf.