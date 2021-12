SC DHfK Leipzig feiert digitalen Weihnachtsmarkt und startet Impfaktion

Leipzig. Zum Fest der Nächstenliebe wollen auch Leipzigs beste Handballer ihren Teil beitragen und Kinder in Nöten unterstützen. In Zeiten der Pandemie ist das jedoch keine leichte Aufgabe. Auch weiterhin müssen die Grün-Weißen auf ihre Fans bei Heimspielen verzichten und dürfen aufgrund der geltenden Corona-Maßnahmen keine Events organisieren. Deshalb setzt der SC DHfK nun auf einen virtuellen Weihnachtsmarkt. Der gesamte Spendenerlös des Online-Projekts kommt der Leipziger Kinderstiftung zugute.

"Selbstverständlichkeit, anderen zu helfen"

„Es gibt so viele Kids, die nicht am virtuellen Unterricht teilnehmen können, häuslich vernachlässigt werden oder sogar Gewalt ausgesetzt sind. Auch das ist eine dunkle Seite dieser Pandemie“, sagt DHfK -Manager Karsten Günther, der die Aktion zusammen mit der Bundesligamannschaft und mehreren Sponsoren ins Leben gerufen hat. Zusammen mit der Leipziger Kinderstiftung wolle man genau diesen Kids unter die Arme greifen. Die gemeinnützige Organisation kümmert sich seit Jahren darum, dass möglichst alle Jugendlichen ein Dach über dem Kopf, ein warmes Bett, Kleidung oder Lehrmaterial für die Schule haben.

„Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, anderen zu helfen. Unser Verein steht für mehr als nur Handball, Kanu, Leichtathletik und all die anderen Disziplinen“, so Cheftrainer André Haber. „Ich bin sehr glücklich, in einem Verein zu sein, wo auch über den Tellerrand geschaut wird und der Mensch im Vordergrund steht“, fügt der 35-Jährige hinzu.