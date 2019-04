SC DHfK Leipzig: Franz Semper wechselt zur SG Flensburg-Handewitt

Leipzig. Für den Leipziger Handball ist es ein Tag der Freude und Trauer gleichermaßen. Nationalspieler und DHfK-Eigengewächs Franz Semper verlässt den Verein zur Saison 2020/21 zur SG Flensburg-Handewitt, wo er internationale Erfahrung in der Championsleague sammeln möchte. Das bedeutet aber auch, dass der talentierte Linkshänder noch 15 Monate in der Messestadt bleibt und in der nächsten Saison mit den Grün-Weißen noch einmal auf Punktejagd gehen kann. „Der Wechsel von Franz ist schmerzhaft, aber auch eine Auszeichnung für diesen Verein“, so Geschäftsführer Karsten Günther. Mit Semper habe man viel erlebt und ihm bei seiner Entwicklung helfen können, dass dieser nun in der Championsleague und um die Meisterschaft mitspielen möchte, sei verständlich. Der Geschäftsführer weiter: „Wir wollen in Leipzig irgendwann auf Augenhöhe sein und uns weiter entwickeln – dann kann Franz auch zurück in die Heimat wechseln.“

Der 21-jährige Rückraumspieler traf die Entscheidung für sich und ganz bewusst erst für die Saison 2020/21. „Für meine Entwicklung war es das beste, erstmal hier zu bleiben und mehr Erfahrung zu sammeln. Es war aber schon immer der Blick zur Nationalmannschaft gerichtet“, so Semper. Hier wolle er in den kommenden Jahren weiterhin mitspielen und genau dafür sei die Erfahrung bei einem Verein wie Flensburg sehr wichtig. Der Bundestrainer Christian Prokop habe mit dieser Entscheidung aber nichts zu tun gehabt. „Für mich war klar: Der große Schritt in die Championsleague oder in Leipzig bleiben. Angebote von anderen Vereinen waren da, aber großen Kontakt habe ich nur mit Flensburg aufgenommen“, so das Ausnahmetalent der Grün-Weißen.

Sempers Entwicklung im Vordergrung der Verhandlungen

Zu der Pressekonferenz kam überraschend auch der Geschäftsführer Dierk Schmäschke aus Flensburg angereist. Allerdings mit dem Zug, was eine Verspätung von fast zwei Stunden zur Folge hatte. Dennoch zeigte sich Schmäschke bestens gelaunt. Der 61-Jährige erfreut: „Wir bekommen einen der begehrtesten Linkshänder in ganz Deutschland, wenn nicht sogar Europa. Bis dahin wünsche ich Franz und dem SC DHfK aber noch viel Erfolg zusammen.“ Die Verhandlungen um Sempers Wechsel habe man bereits vor über einem Jahr geführt – damals hatte sich der Nationalspieler aber dafür entschieden noch länger in Leipzig zu bleiben. Nun hatten die beiden Bundesligisten die Gespräche wieder aufgenommen. „Es ging dabei nicht ums Business, sondern die Entwicklung des Spielers stand im Vordergrund“, so Günther, der Semper ablösefrei nach Vertragsende an die Küste ziehen lässt. Nicht nur die Entwicklung des Handball-Talents, sondern auch die weiteren 15 Monate mit ihm, seien dabei ausschlaggebend gewesen.

Von der Handball-Akademie bis in die Champions League! Wovon ganz viele Nachwuchshandballer träumen, wird für das... Gepostet von SC DHfK Handball am Donnerstag, 4. April 2019

Der SC DHfK steht nun vor der schwierigen Aufgabe, den Nationalspieler in Zukunft ersetzen zu müssen. Mit Blick auf die 117 Treffer gehört dieser allerdings nicht nur zu den Spitzenreitern des Vereins sondern gleich der ganzen Liga. „Mit Gregor Remke haben wir einen potentiellen Nachfolger im eigenen Nachwuchs. Wir werden in der kommenden Saison beobachten, wie er und Neuzugang Viggo Kristjansson sich entwickeln“, erklärt Günther. Semper soll bis dahin verstärkt Führungsaufgaben in der Mannschaft übernehmen.

