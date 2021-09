SC DHfK Leipzig gegen Füchse Berlin: „Mehr Handballkracher geht nicht“

Leipzig. Der verpatzte Saison-Auftakt der Handballer vom SC DHfK Leipzig beim HC Erlangen (15:19) ist verdaut. Die Wunden sind geleckt, die Krallen ausgefahren. Am Sonntag (16 Uhr) steht der Heimauftakt in Haus. Die Grün-Weißen empfangen die Füchse Berlin. Cheftrainer André Haber freut sich auf das ostdeutsche Duell vor heimischer Kulisse. „Mehr Handballkracher zum Auftakt geht nicht“, so der 35-Jährige.

