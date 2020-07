SC DHfK Leipzig geht mit zwei Neuzugängen und neuem Ausstatter in die Vorbereitung

Leipzig. ​„Ich bin sowas von froh, in so viele bekannte und hoffnungsvolle Gesichter zu gucken“, sagte SC-DHfK-Manager Karsten Günther am Anfang der aktuellen Pressekonferenz zum bevorstehenden Saisonstart der ersten Handball-Bundesliga. Der ist zwar erst für den 1. Oktober vorgesehen, doch einen neuen Ausrüster gibt es für die Profi-Handballer schon. Und er heißt Craft. Der Ausstatter, der eigentlich im Skilanglauf-, Lauf- und Fahrradbereich tätig ist, habe sich nach den „offenen, ehrlichen und partnerschaftlichen“ Gesprächen für den Gesamtverein entschieden. „Der Osten ist für mich eine Herzensangelegenheit – ich bin Berliner“, so Geschäftsführer André Bachmann. Ein neues Trikot gebe es allerdings erst in zwei bis drei Wochen.

Die Corona-Krise hat nicht nur die sozialen Kontakte des SC DHfK eingeschränkt, sondern sich auch sehr deutlich auf das Budget des Bundesligisten ausgewirkt. „Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass wir mit der Mannschaft ein Agreement finden konnten, dass uns wirtschaftlich durch diese schwierige Zeit gebracht hat“, sagt Geschäftsführer Karsten Günther. Beim Stichwort Gehaltsverzicht gibt er zwar keine genauen Zahlen preis, es sei aber in einer Größenordnung ausgefallen, die es dem Team ermöglicht, weiterzumachen.

Günther will Trainingscamp möglich machen

Den ungewohnt frühen Start in die Vorbereitung – die Handball-Bundesliga soll am 1. Oktober losgehen – begrüßt das Trainergespann um André Haber und Milos Putera. „In so einer außergewöhnlichen Situation ist es eigentlich ganz gut, mehr Zeit zu haben“, so Haber. Deshalb sei die Vorbereitungsphase auch in zwei Abschnitte gegliedert. „In der ersten Phase werden wir den Schwerpunkt eher auf die Athletik legen. In der zweiten konzentrieren wir uns dann wieder auf die handballspezifischen Einheiten“, erklärt der Cheftrainer.

Themen wie Testspiele und Trainingslager sind noch nicht im Detail besprochen worden. „Ich würde mir wünschen, dass wir das hinbekommen. Weil es die Mannschaft auf eine andere Art und Weise zusammenbringt“, sagt Haber hoffnungsvoll. Auch Günther zeigt sich hoffnungsvoll, dass ein Trainingslager aus wirtschaftlicher Sicht möglich gemacht wird.

Der Handball-Bundesligist begrüßt zur neuen Saison außerdem zwei neue Spieler. „Im Rückraum verstärkt uns Martin Larsen und im Tor bekommen wir von Kristian Saeveraas Unterstützung“, kündigt Günther an. Milos Putera freut sich auf das junge Torwartduo um den 24-jährigen Neuzugang und Joel Birlehm. „Das einzige Problem ist derzeit die Sprachbarriere – Sein Deutsch ist so gut wie mein Englisch“, lacht der Co-Trainer. Beide Neuzugänge sind ehemalige Aalborg-Spieler, wo auch Patrick Wiesmach auf dem Parkett stand. Die Gefahr der Gruppenbildung bestehe laut Günther allerdings nicht, „weil Patrick so gut im Team integriert ist.“