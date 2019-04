SC DHfK Leipzig gewinnt gegen Ludwigshafen: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. Die Handballer des SC DHfK Leipzig machen es unerwartet spannend: Gegen Schlusslicht Ludwigshafen gewinnen die Leipziger mit 28:22. Nach einem holprigen Start in die Partie und einem 11:14-Rückstand zur Halbzeitpause, schaffen es die Messestädter noch das Ergebnis zu drehen und das Heimspiel deutlich für sich zu entscheiden. Mit diesem Sieg haben sie den Klassenerhalt quasi in der Tasche. Hilfreich war auch, dass sich Bietigheim und Wetzlar zeitgleich mit einem Unentscheiden getrennt haben. So haben die DHfK-Handballer sechs Spieltage vor Schluss elf Punkte Vorsprung vor den Schwaben auf Rang 17.