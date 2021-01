SC DHfK Leipzig gewinnt "Peugeot Cup" in Dessau

Leipzig. Im ersten Spiel des Tages gegen den Gastgeber Dessau-Rosslauer HV wurden die Leipziger ihrer Favoritenrolle von Anfang an gerecht. Nach einer ausgeglichenen Startphase, die geprägt war von schnellen Angriffen, konnten sich die Leipziger mit Beginn der zweiten Hälfte von den Dessauern bald mit mehreren Toren absetzen und am Ende mit 25:20 gewinnen. Mit dabei waren auch die beiden DHfK-Talente Mika Laurin Sajenev und Niclas Benedict Heitkamp (beide 17 Jahre). Sie durften im Spielverlauf immer mehr Profiluft schnuppern. Als Küken traten sie jedoch nicht auf. Sajenev und Heitkamp griffen beherzt zu und holten sich gleich jeweils eine Zeitstrafe.

Coach Andre Haber konnte nach dem Halbfinale vorerst zufrieden sein. „Wir haben vernünftig angegriffen und konnten viele Tore erzielen.“ Die Trefferquote sei dementsprechend gut. Defizite machte der 34-Jährige in der Defensive aus. „In der Deckung hatten wir einige Probleme und bei gegnerischen Angriffen haben wir nicht früh genug gestoppt“, lautete Habers Kurzanalyse nach der ersten Begegnung. In der Finalpartie gegen Lemgo wollte Haber deshalb eine stabilere Defensive sehen. Und die bekam er auch.

Die Finalpartie startete wieder temporeich und mit vielen Treffern auf der Seite der Leipziger. Rückendeckung erhielten sie hierbei von ihrem (mal wieder) überragend aufspielenden Torhüter Joel Bierlehm, der eine ganze Reihe von TBV-Angriffen entschärfte. Dass die Leipziger die Partie nicht schon in der ersten Hälfte entschieden, lag schließlich an einer Reihe technischer Fehler zum Ende der ersten Halbzeit. Lemgo nutzte dies eiskalt aus und glich vor dem Pausenpfiff auf 9:9 aus. Nicht umsonst galt vom lautstark coachenden Haber noch während der ersten Hälfte die Devise: „Ruhe reinbringen!“ Gesagt getan. Nach dem Seitenwechsel spielte die Mannschaft in Grün konzentrierter, stand in der Abwehr kompakt und konnte sich zuletzt wieder auf Hintermann Birlehm verlassen. Der 21:15-Turniersieg war letztlich hoch verdient.