SC DHfK Leipzig gewinnt Rückspiel-Test gegen EHV Aue: Janke zurück auf der Platte

Leipzig. Die Vorbereitungen auf die Rückrunde der Handball-Bundesliga gehen in die finale Phase. In knapp einer Woche muss der SC DHfK Leipzig bei Titelanwärter THW Kiel auf die Platte. Bis zum Auftakt am Sonntag sollen die neuen Spielzüge sitzen, die Fehleranzahl weiter reduziert werden und die Truppe von Cheftrainer André Haber optimal eingestellt sein. Der 26:23-Sieg im zweiten Testspiel gegen den EHV Aue zeigte allerdings auch, dass in den kommenden Tagen noch etwas Arbeit auf die Grün-Weißen wartet.

Wie bereits im „Hinspiel“ des inoffiziellen Sachsen-Derbys lag die Priorität auf der Umsetzung der Trainingselemente. Doch nach dem etwas unbefriedigenden 24:24-Remis im ersten Test gegen den Zweitligisten und dem Turnier-Erfolg im Peugeot Cup in Dessau wirkte Haber an der Seitenlinie besonders heiß auf einen Sieg und feuerte seine Athleten lautstark an.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Testspiel-Sieg der Leipziger Der SC DHfK Leipzig gewann am 29. Januar 2021 im Testspiel gegen den Zweitligisten EHV Aue mit 26:23. ©

Einer davon war am Freitagnachmittag Maximilian Janke, der Monate nach seiner Schulteroperation endlich erste Einsatzminuten sammeln konnte. Der Rückraumspieler ließ sich seine lange Pause kaum anmerken und arbeitete neben Bastian Roscheck und Nachwuchsspieler Mika Sajenev in der Abwehr fleißig mit. Etwas übereifrig kassierte der 27-Jährige in seiner zweiten Spielminute nach Einwechslung eine Gelbe Karte und verursachte einen Strafwurf, den Youngster-Keeper Christian Ole Simonsen jedoch entschärfen konnte.

Sonntag gegen HC Elbflorenz

„Wir wollten Max langsam über die Abwehr heranführen. Er kommt aus einer Schulterverletzung, da ist Passen und Werfen einfach noch ein bisschen schwieriger. Das Testspiel heute war gut und wichtig, um ihn nach und nach wieder aufzubauen“, so Coach Haber über das Comeback. Wie lange dieser Prozess dauern wird, konnte der 34-Jährige noch nicht abschätzen. „Ich sehe tägliche Fortschritte“, zeigte er sich allerdings optimistisch.

„Es hat heute großen Spaß gemacht. Ich habe im Angriff noch nicht viel gemacht, aber auch in der Abwehr zu stehen, war super. Es hat heute schon viel funktioniert, aber ein paar dumme Fehler waren auch noch dabei“, so Janke über sein ersten Spiel nach einer über neun Monate langen Pause. „Ich kann wieder viele Sachen, mache Fortschritte, aber es gibt noch viel zu tun“, gab er Einblick und ergänzte: „Wir haben natürlich viele Spieler, die nicht aus einer so langen Pause kommen. Aber wenn die Jungs mal eine Auszeit benötigen, werde ich da sein. Ich will in der Rückrunde auf jeden Fall spielen.“