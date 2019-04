SC DHfK Leipzig gewinnt spannendes Duell gegen Schlusslicht Ludwigshafen

Leipzig. Es ist geschafft! Nach einer wahren Achterbahn-Saison hat der SC DHfK Leipzig durch das 28:22 (11:14) gegen die Eulen Ludwigshafen am Donnerstagabend den Klassenerhalt quasi in der Tasche. Zeitgleich spielte nämlich Bietigheim gegen Wetzlar nur Unentschieden, sodass die Messestädter sechs Spieltage vor Schluss elf Punkte Vorsprung vor den Schwaben auf Rang 17 haben - bei einem um 150 Treffer besseren Torverhältnis. Aber was war das für ein hartes Stück Arbeit gegen das auswärts noch sieglose Schlusslicht vom Rhein?