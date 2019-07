SC-DHfK-Handballer offenbaren Golf-Talent

Putten für den Nachwuchs: Beim 6. DHfK Golf Cup kamen dank der Sponsoren der Handballer 15 000 Euro für die Jugendarbeit des Bundesligisten zusammen. Mit 80 Teilnehmern war das Turnier am Sonnabend ausgebucht. Dazu kamen 20 DHfK-Profis, die jeweils einem Sponsoren-Team zugelost wurden und ihr Glück auf dem Grün versuchten – mit unterschiedlichem Erfolg. Während Patrick Wiesmach mit seinem Partner den zweiten Platz belegte, gab es Spieler wie Neuzugang Philipp Müller, denen der Schläger eher fremd geblieben ist. „Golf ist nicht meins. In Melsungen haben wir mit den Sponsoren immer Tennis gespielt, das lag mir etwas besser. Aber ich habe heute viele Tipps bekommen und es hat großen Spaß gemacht.“ Angesprochen auf das Geheimnis seines Erfolgs, gab sich der dänische Rechtsaußen Wiesmach zunächst unwissend: „Am Training liegt es nicht! Das letzte Mal Golf habe ich beim Cup im vorigen Jahr gespielt.” Aber: „Früher in Dänemark habe ich schon ein bisschen gespielt, das hat bestimmt geholfen...”