SC DHfK Leipzig-Handballer Niclas Pieczkowski noch ohne neuen Vertrag

Leipzig. Er ist einer der meistdekorierten Spieler beim SC DHfK und doch ist derzeit völlig unklar, ob Niclas Pieczkowski (30) über den 30. Juni hinaus bei den Grün-Weißen spielen kann. „Ich würde gerne in Leipzig bleiben“, sagt der Handball-Europameister von 2016. Auch DHfK-Manager Karsten Günther betont, dass man gerne weiter mit „Pietsche“ zusammen arbeiten würde.

Allein, es hakt an der wirtschaftlichen Situation. Wegen der Corona-Krise müssen die Leipziger wie alle Clubs sparen, sodass die Situation des Rückraumspielers völlig offen ist. Darum wurde Pieczkowski, der im Winter sein Comeback nach langer Schulterverletzung feierte, nicht offiziell verabschiedet.

„Es kann mal ganz schnell gehen, wenn sich einer unserer Spieler verletzt oder in den wirtschaftlich schweren Zeiten woanders besser aufgehoben fühlt“, sagt Günther. Mit anderen Worten: Das Thema Gehaltsverzicht wird erneut auf die Tagesordnung rücken. Sollte ein Leistungsträger ein besseres Angebot erhalten, könnte ein Platz im Rückraum frei werden.

Pieczkowski kein Einzelfall

Einen neuen Verein hat Niclas Pieczkowski noch nicht gefunden, was zum Großteil an der Krise liegt. „Das ist schon eine schwierige Situation, auch für meine Familie“, erklärt der Blondschopf. Wenn er weiterhin keinen Vertrag findet, will sich Pieczkowski ab dem 1. Juli arbeitssuchend melden.