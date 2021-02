SC DHfK Leipzig: Handballer verleihen gleich drei Spieler für Rückrunde

Leipzig. Ein neuer Tag, eine neue Personalentscheidung beim SC DHfK Leipzig . Seit vergangenem Sonntag überschlagen sich die Nachrichten bei den Bundesliga-Handballer aus der Messestadt. Nach dem sofortigen Ausscheiden von Maximilian Janke , dem angekündigten Wechsel von Führungsspieler Philipp Weber und der Vertragsverlängerung von Linksaußen Marc Esche stehen bereits zwei weitere Veränderungen kurz bevor. Sowohl Nicolas Neumann als auch Akos Szeles, die beide in dieser Saison aus der eigenen U23 zu den Profis aufgerückt waren, sollen zusätzliche Spielerfahrung sammeln und werden für die Rückrunde an andere Vereine ausgeliehen.

Der 20-jährige Neumann erhält zusammen mit U23-Kollegen Joshua Saleh ein Zweitspielrecht beim Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV. Hier sollen die beiden Spieler auf den Außenpositionen Profi-Erfahrungen sammeln, denn bei den Grün-Weißen mussten sie sich zuletzt hinter Dauerbrennern wie Lukas Binder und Patrick Wiesmach anstellen. „Für unsere U23 ruht in der 3. Liga momentan der Spielbetireb. Durch das Zweitspielrecht bekommen die beiden die Chance, Spielpraxis in der zweiten Liga zu sammeln und sich schon auf dem nächsten Level zu beweisen“, so Geschäftsführer Karsten Günther.