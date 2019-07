DHfK-Handballer Viggo Kristjansson trägt Kretzsches Rückennummer 73

Leipzig. Mit (fast) allen 21 Spielern – dem größten und nach Meinung vieler Experten qualitativ besten DHfK -Kader aller Zeiten – begann Handballtrainer André Haber am Donnerstag um 18 Uhr die gut fünfwöchige Saisonvorbereitung. Die erste Einheit des Bundesligisten fand auf der Leichtathletik-Anlage im Sportforum statt. Es fehlten nur Luca Witzke und Max Janke, die noch individuell trainieren. Zu den hochmotivierten Grün-Weißen zählt auch der von Wien nach Leipzig gewechselte Isländer Viggo Kristjansson. Der 25 Jahre alte Rückraumspieler erzählte dem SPORT BUZZER vor dem ersten Training Details aus seiner Karriere.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig sind am 11. Juli in die Vorbereitung für die kommende Saison gestartet. © Dirk Knofe

Bundesliga: „Ich wollte immer in die Bundesliga, weil es die stärkste Liga der Welt ist. Alle 18 Vereine sind dort stark, in Österreich sind es vielleicht sechs Mannschaften.“

Wechsel nach Leipzig: „Ich hatte Angebote aus der 2. Bundesliga. Dann hat Leipzig sich gemeldet, weil sich Gregor Remke verletzt hatte. Und dann war die Entscheidung leicht für mich. Die haben wahrscheinlich Videos von mir gesehen, wie ich Torschützenkönig in Österreich geworden bin.“

Erste Eindrücke: „Ich war beim Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in der Arena. Da war eine riesige Stimmung und deswegen freue ich mich auf die Saison. Ich wohne ganz in der Nähe der Arena und brauche nur drei, vier Minuten mit dem Fahrrad dahin.“

Idol Stefan Kretzschmar: „Er ist vor allem wegen seiner Position mein Idol geworden. Er war immer so ein cooler Typ und ich mag seine Wurfqualitäten. Darum wollte ich hier auch seine Trikotnummer 73 haben. Die hatte ich immer in meiner Profikarriere. Ich habe ihn noch nicht in Leipzig getroffen, beim letzten Mal war ich Kind, davon existiert ein Bild. Es ist schade, dass er nicht mehr Aufsichtsratschef ist, auch weil er viele Sponsoren gesucht hat. Aber jetzt geht’s auch ohne ihn weiter.“