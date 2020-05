SC DHfK Leipzig-Handballer zurück im Teamtraining

Leipzig. Denkwürdiger Tag am Dienstag in der Sporthalle Brüderstraße: Nach fast acht Wochen Pause absolvierten die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig erstmals wieder ein Mannschaftstraining. 16 Uhr ging’s los, geübt wurde unter den gebotenen Abstands- und Hygieneregeln. Um beim kontaktlosen Training die nötigen Sicherheitsabstände zu gewährleisten, wurde jedem Sportler ein personifizierter Platz in der Halle zugeteilt, der mit persönlichen Trainingsgeräten, einer persönlichen Harzdose und personifiziertem Desinfektionsmittel ausgestattet war. Zweikämpfe waren untersagt. Auch die Umkleidekabinen blieben geschlossen.