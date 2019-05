SC DHfK Leipzig hat den Klassenerhalt sicher

Leipzig. Es hätte schön mit dem Teufel und einem ferngesteuerten Rechenschieber zugehen müssen, um die DHfK-Handballer an den verbleibenden fünf Bundesliga-Spieltagen noch vom 15. Rang auf Abstiegsplatz 17 zu verdrängen. Seit Sonntag 17.30 Uhr ist es offiziell: Die Leipziger haben in einer komplizierten Saison frühzeitig den Klassenerhalt sicher, Gummersbach und Bietigheim können nicht mehr im Duett vorbeiziehen, nachdem Bietigheim in Mannheim klar verlor.

„Ich bin schon erleichtert, dass dieses Thema fünf Spieltage vor Schluss vom Tisch ist“, sagte DHfK-Trainer André Haber, dessen Team seit Februar mit 10:10 Zählern kontinuierlich gepunktet hat und nun bei 20:38 Punkten steht. „Aber im Oktober gab es eine schwierige Zeit für uns, in der wie tatsächlich mal ganz weit unten standen“, erinnert er sich ungern an die Krisentage im Herbst. Nun sei die Luft keineswegs raus. „Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben noch drei Heimspiele und genügend Chancen, weitere Punkte zu sammeln“, so Haber, der sich gestern auch über die B-Jugend freute, die das erste DM-Viertelfinale in Hochdorf 30:20 gewann und nun fürs Halbfinale gegen Kiel oder Münster planen kann. Die DHfK-Männer spielen am Sonnabend um 20.30 Uhr - nach dem Fußball-Match zwischen RB und dem FC Bayern - in der Arena gegen den Bergischen HC.

An der Tabellenspitze richten sich die Blicke auf das 99. Schleswig-Holstein-Derby zwischen den Flensburgern und dem THW Kiel, das am Sonntag eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft bringen kann. „Es ist eine schwierige Aufgabe, aber wir freuen uns auf das Spiel“, sagte Flensburgs Kapitän Tobias Karlsson. Für den Schweden ist das Duell im Norden eines der „größten Spiele, die es gibt“. Mit einem Sieg hätte der Titelverteidiger die zweite Meisterschaft in Serie bei sechs Punkten Vorsprung und vier zu absolvierenden Partien fast sicher. Selbst bei einer Niederlage müsste der Nordrivale Kiel auf einen weiteren Ausrutscher der SG hoffen.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz drei liefern sich die Rhein-Neckar Löwen und Magdeburg. Die Löwen setzten sich 30:15 gegen Bietigheim durch, Magdeburg gewann die Neuauflage des Pokal-Halbfinales in Hannover 31:26. Die Mannheimer liegen zwei Zähler vor dem SCM.

