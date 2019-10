SC DHfK Leipzig holt neuen Torhüter: Kristian Saeveraas im Anflug

Leipzig. Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig vermeldet einen spektakuären Neuzugang. Nachdem erst vor wenigen Tagen der Wechsel des Dänen Martin Larsen nach Leipzig bekanntgegeben wurde, unterzeichnete nun mit Kristian Saeveraas ein weiterer Nationalspieler einen Kontrakt beim SC DHfK. Der norwegische Torhüter wechselt nach der Saison 2019/20 vom dänischen Meister Aalborg Handball in die Messestadt und erhält einen Vertrag bis 2023.

Der 23-Jährige zählt zu Europas Top-Torhütern und kann sich berechtigte Hoffnungen machen, im Januar bei Norwegens Heim-EM für die Skandinavier zwischen den Pfosten zu stehen. Erst am vergangenen Sonntag durfte die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League Bekanntschaft mit den Qualitäten des neuen DHfK-Torhüters machen, als Saeveraas mit zahlreichen Paraden maßgeblichen Anteil am Sieg von Aalborg gegen den deutschen Meister hatte.

„Ich freue mich sehr darauf, ab der kommenden Saison in Leipzig zu spielen. Beim SC DHfK möchte ich die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen und bin voller Vorfreude auf die stärkste Liga der Welt“, sagt Kristian Saeveraas in einer Vereinsmitteilung.

Entscheidung pro Saeveraas

„Kristian ist ein erfolgshungriger Torwart, der bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und sich in der Bundesliga beweisen möchte. Er bringt ein sehr gutes Komplettpaket mit und hat seine Stärken im Stellungsspiel und Würfen aus der Nahdistanz. Gleichzeitig verfügt er über ein sehr gutes Umschaltspiel“, meint DHfK-Torwart-Trainer Milos Putera.

In die kommende Saison gehen die Leipziger mit dem Torhüter-Duo Kristian Saeveraas und Joel Birlehm. Der Vertrag von Jens Vortmann endet 2020 und wird nicht verlängert. Warum diese Personalentscheidung keine einfache war, schildert Geschäftsführer Karsten Günther: „Die Entscheidung, wie wir ab der kommenden Saison im Tor weitermachen, war brutal schwer. Wir haben uns mit Jens als Kapitän in der Bundesliga etabliert und dazu hat er sportlich, aber auch als Persönlichkeit ganz viel beigetragen. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass er nach seiner Kreuzbandverletzung wieder topfit ins Team zurückgekehrt ist. Auf der anderen Seite hatten wir die Chance, mit Kristian Saeveraas einen aktuellen Nationalspieler für die Torhüterposition zu verpflichten. Er besitzt ähnlich wie Joel Birlehm noch großes Entwicklungspotential und gibt uns die Chance, diese Position auch perspektivisch weiter zu stärken. Deshalb haben wir uns für Kristian entschieden. Jetzt gilt der volle Fokus wieder den sportlichen Aufgaben, da haben wir gemeinsam mit Jens in dieser Saison noch viel vor.“ lvz

