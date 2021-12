SC DHfK Leipzig im Krisenmodus: „Nach diesem Nackenschlag stehen alle in der Pflicht“

Leipzig. Die Corona-Pandemie sorgt für ein gewaltiges Chaos im Sport, das auch vor den höchsten deutschen Spielklassen keinen Halt macht. Geisterspiele, Nachholtermine und eine kaum aussagekräftige Tabelle gehören auch in der Handball-Bundesliga zum traurigen Alltag. Allein damit lässt sich die Achterbahnfahrt des SC DHfK Leipzig aber nicht begründen. Die Grün-Weißen bieten in dieser Saison sowohl Glanzleistungen als auch Totalausfälle, könnten am Donnerstag in Lübbecke (19.05 Uhr/Sky) einen klaren Sieg einfahren oder sich das Weihnachtsfest mit einem weiteren Desaster endgültig ruinieren. Anzeige

So weit will DHfK-Manager Karsten Günther es nicht kommen lassen und fordert die Mannschaft auf, eine deutliche Reaktion zu zeigen. „Nach diesem Nackenschlag stehen alle in der Pflicht“, so der Geschäftsführer deutlich. Anfang Dezember wirkte die Welt der Leipziger Handballer noch in bester Ordnung. Nach einer umkämpften 28:32-Niederlage beim überragenden THW Kiel hatten sich die Sachsen mit einem 31:24-Heimsieg gegen die abstiegsbedrohten Balinger zurückgemeldet.

Minden-Niederlage machte sprachlos

Kurz vor Weihnachten sieht die Lage aber anders aus. Statt Kiel stand Flensburg am dritten Advent auf dem Programm, statt eines Kampfes ein Versagen. 21:31 – das darf auch bei den Topclubs in Schleswig-Holstein nicht passieren. Aber kein Grund zur Sorge, denn ein erneuter Heimsieg gegen einen abstiegsbedrohten Gast – diesmal GWD Minden – sollte das Eisen aus dem Feuer reißen. Eine Woche Vorbereitungszeit, eine Woche voller Kampfansagen – für eine Niederlage voller Fehler und Fragezeichen.



Kapitän Alen Milosevic war nach der Niederlage sichtlich enttäuscht, rang um Worte und gegen Tränen. „Ich glaube, ihr seid genauso sprachlos wie ich – wie wir alle gemeinsam“, richtete sich der Kreisläufer in einem Instagram-Video an die Fans. „Das war so nicht geplant, zwei Punkte, die wir auf ganz bittere Art und Weise verlieren. Viele Fehler, viele Fehlwürfe. Sowas darf uns Zuhause nicht passieren. Das war definitiv ein Spiel, das wir gewinnen müssen“, so der 31-Jährige.

Die anschließende Kampfansage an Lübbecke dürfte bei Coach Emir Kurtagic und den Seinen wohl eher Mitleid als Angst ausgelöst haben. „Wir werden versuchen, beim nächsten Auswärtsspiel in Lübbecke, das extrem schwer wird, so gut wie möglich zu spielen und die zwei Punkte – irgendwie – nach Leipzig holen“, so der Kapitän.

Selbstvertrauen eingefordert

Genau das fordert DHfK-Manager Günther von der Mannschaft nun ein. „Wir haben aus den letzten sechs Spielen nur drei Punkte geholt und jetzt auch erstmals ein absolutes Muss-Spiel verloren. Der Stachel sitzt tief, erst recht, weil wir es gegen Minden, aber auch schon vorher gegen Melsungen selbst in der Hand hatten und fahrlässig mit unseren freien Chancen umgehen“, schätzt der Geschäftsführer die Lage ein. Das gesamte Team müsse jedes Mal seine Möglichkeiten voll abrufen und „bedingungslosen Einsatz füreinander“ zeigen. Alle Spieler seien gefordert, ihre Rolle in der Mannschaft zu erfüllen, allen voran die Führungsspieler in Angriff und Abwehr. „Luca Witzke wächst gerade in die Regisseurs-Rolle hinein“, so Günther. Er brauche aber die Unterstützung von Lovro Jotic und Simon Ernst und habe selbst noch zu große Schwankungen. „Aber der Junge gibt Vollgas und wird das packen.“