Kaum zurück, direkt wieder verliehen: Meyer-Siebert verlängert beim SC DHfK Leipzig

Leipzig. Mit Julius Meyer-Siebert haben die Handballer des SC DHfK Leipzig seit 2018 ein wahres Top-Talent in ihren Reihen. Der 21-Jährige besitzt ein enormes Potenzial, das längst auch anderen Vereinen aufgefallen ist – und das nicht nur wegen seiner 2,06 Meter Körpergröße. Bereits in seinem ersten Jahr bei den Leipzigern war der Nachwuchsspieler für Ausfälle in der ersten Mannschaft in die Bresche gesprungen und hatte Bundesliga-Luft schnuppern können. Nach seiner spontanen Leihe zur SG Flensburg-Handewitt ist Meyer-Siebert nun zurück in der Messestadt – allerdings nur für einen Kurzaufenthalt. Die Sachsen haben den Vertrag mit dem Youngster bis 2025 verlängert und ihn gleichzeitig bis 2023 mit einem Zweitspielrecht für Zweitligisten Eulen Ludwigshafen ausgestattet.

„Wir haben gemeinsam noch viel vor und durch den Vertrauensbeweis seitens des SC DHfK können wir dies in den kommenden Jahren voll in Angriff nehmen. Leipzig ist meine zweite Heimat geworden und ich fühle mich in der Stadt, meinem Umfeld und der Mannschaft pudelwohl, weshalb ich unbedingt ein Eckpfeiler für die Zukunft des SC DHfK sein möchte“, so der Rückraumspieler, der in den Gesprächen mit den Grün-Weißen gespürt habe, dass man sich hier um eine optimale Perspektive für ihn bemühe. Bis zum 30. Juni 2023 soll der Wahlleipziger nun auf Torejagd für die Eulen Ludwigshafen gehen und so viel Spielpraxis wie irgend möglich sammeln. „Gleichzeitig könnte er mit seinem Zweitspielrecht auch punktuell in Leipzig aushelfen, wenn es die personelle Situation erfordert“, so der SC DHfK in einer Vereinsmitteilung.