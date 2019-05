SC DHfK Leipzig kann gegen Hannover Serie ausbauen

Leipzig. Es läuft derzeit einfach für den SC DHfK. Die Leipziger müssen mittlerweile nicht mal mehr selber spielen, um in der Bundesliga-Tabelle zu klettern. Denn durch die 19:39-Klatsche von GWD Minden beim THW Kiel am Sonntag sind die Grün-Weißen an ihrem spielfreien Wochenende auf Rang elf gesprungen. Wobei natürlich die eigene Serie von 11:3 Punkten aus den vergangenen sieben Partien mit dazu beigetragen hat.

Diese könnte Dienstagabend (19 Uhr, TUI-Arena) weiter ausgebaut werden, falls die Mannen von Coach André Haber auch die TSV Hannover-Burgdorf besiegen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, schließlich spielen die Niedersachsen eine für sie enttäuschende Saison. Am Donnerstag setzte es in Melsungen schon die 19. Pleite in dieser Spielzeit, mit nur 24 Pluspunkten steht der Europapokal-Teilnehmer drei Ränge hinter dem SC DHfK. Haber versucht, den Gegner dennoch stark zu reden: "Im Angriff sind sie von jeder Position gefährlich. Besonders auffällig ist das gute Zusammenspiel mit dem Kreisläufer. Meiner Meinung nach ist Hannover deutlich besser als ihr aktueller Tabellenplatz."

Pieczkowski für EM-Quali-Kader nominiert

Aber schon das Hinspiel Mitte November war mit einem 31:26 eine klare Sache für die Leipziger, die gegenseitige Bilanz in der Bundesliga spricht ebenfalls leicht für sie. Ein Knackpunkt für die DHfKler könnte - neben der Auswärtsschwäche in dieser Saison - allerdings die Personalsituation werden. "Wir wissen leider noch nicht, mit welchem Kader wir nach Hannover fahren", sagte Haber am Montag. Sicher ist nur, dass zusätzlich zu den Langzeitverletzten auch Lucas Krzikalla ausfällt. Hinter Bastian Roscheck und Niclas Pieczkowski stehen zudem Fragezeichen.

Letzterer wurde übrigens am Montag von Bundestrainer Christian Prokop für die beiden EM-Quali-Spiele gegen Israel (12. Juni) und den Kosovo (16. Juni) nominiert - neben Philipp Weber und Franz Semper. Ein weiteres Zeichen des aktuellen Aufschwungs im Leipziger Handball, nach dem bei der Heim-WM Anfang des Jahres nur Semper mitwirken durfte. "Es ist schön, dass wieder drei DHfK-Sportler für die Nationalmannschaft auflaufen dürfen", freut sich Geschäftsführer Karsten Günther. "Bevor es so weit ist, wollen wir gemeinsam mit den drei Jungs in den letzten zwei Saisonspielen Vollgas geben." Dienstagabend können sie ja schon mal damit anfangen.

