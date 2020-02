SC DHfK Leipzig macht HC Erlangen nass: Arena Leipzig tropft wieder

Leipzig. Handball ist Hallensport. Wind und Wetter toben draußen, der Boden ist pflegeleicht, der Ball kann vernünftig geprellt werden. Beim SC DHfK Leipzig in der Arena Leipzig gelten andere Gesetze. Der Ball bleibt rund, die Tore eckig, aber Trockenheit kann nicht garantiert werden. So tropfte es beim 26:21 (13:11)-Sieg gegen den HC Erlangen den Torhütern auf den Kopf. Der Dauerregen hatte eine neue Schwachstelle im Dach der Arena Leipzig aufgetan.

Fünf Nationalspieler hatten die Bundesligisten vom SC DHfK bei der Handball Europameisterschaft gestellt. Die Rückrundenvorbereitung hatte Trainer André Haber fast ohne sie auskommen müssen und seine EM-Fahrer sicher schmerzlich vermisst. Wie sehr die Fans ihre Helden in der spielfreien Zeit vermisst haben, machten die über 4800 Zuschauer am Sonntag in der Arena deutlich. Die Arena Leipzig so laut wie nur sehr selten, der Jubel für die Nationalspieler ohrenbetäubend.

Kugelstoß-Weltmeister David Storl feuert seine Farben an

Einer der begeisterten Fans am Sonntag war Vereinskollege und Kugelstoß-Weltmeister David Storl, der den EM-Spielern persönlich gratulieren wollte und viel Erfolg für das erste Spiel des neuen Jahrzehnts wünschte. „Der SC DHfK ist ein Team. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich bin immer gerne hier“, so Storl. Das Hinspiel hatten die Leipziger beim HC Erlangen 22:25 verloren. Die Revanche hatten sich alle fest vorgenommen, die Motivation der Grün-Weißen stimmte von Beginn an, schwappte auf die Ränge über.

Aufreger nach zwei Minuten: Nationalspieler Philipp Weber stieg im Rückraum zu seinem ersten Wurf hoch. Sebastian Firnhaber griff deutlich in den Wurfarm, riss den Nationalspieler zu Boden – der 25-Jährige erhielt später eine weitere Zeitstrafe, sah kurz vor Schluss glatt rot. Die Zeitstrafe nutzte Leipzig kaum. Holte lediglich einen Siebenmeter in der Überzahlsituation, Lucas Krzikalla verwandelte. Nur drei Minuten stand er erneut allein vor Keeper Nikolas Katsigiannis, blieb eiskalt, traf erneut. Auch die zweite Zeitstrafe der Gäste nutzte der SC DHfK aber nur für einen Treffer. Ging so zumindest mit 4:2 in eine frühe Führung.

Nach einer Zeitstrafe für Bastian Roschek kam Erlangen schnell heran. Schlimmeres verhinderte Torwart Jens Vortmann für die Hausherren. Die Nummer eins hielt einen Ball nach dem anderen, brachte zielgenaue Pässe nach vorne, ermöglichte gute Konter. Hellwach auch Vize-Europameister Marko Mamic, der in der Defensive hart arbeitete, Chancen verhinderte, teilweise zu hart eingriff und gelb kassierte. Richtig absetzen konnten sich die Leipziger dennoch nicht. Erlangen lässt nur wenig Platz am Kreis und den Leipzigern nur wenige Chancen.

Hallendach erneut undicht

Spielunterbrechung in der 25. Minute: Torwart Vortmann tropfte es auf den Kopf. Der Dauerregen auf das Hallendach hatte eine neue Schwachstelle aufgetan – bekannte Probleme, neues Leck. Zur Belustigung der Zuschauer schallte „It‘s raining men“ aus den Lautsprechern. Eine Lösung war jedoch nicht in Sicht. Vortmann erhielt ein Handtuch, wischte alle zwei Minuten kurz durch. Irritieren ließ sich der Vollprofi davon nicht, hielt weiterhin erstklassig. Mit einer umkämpften 13:11-Fühurng ging es in die Halbzeit.

Diskussionen und Gespräche in der verlängerten Halbzeit. Wie geht‘s weiter mit dem Leck nach dem Seitenwechsel? Der Regen hörte nicht auf, das Dach ließ sich nicht reparieren, ein Eimer keine Option. Spielabbruch? Nein, Keeper Katsigiannis erhielt Unterstützung von zwei Helfern, die in jeder kleinen Pause durchwischten – Begeisterung sieht anders aus. Die Fans störte es nicht. Sie erlebten schnellen und treffsicheren Handball der Leipziger, die nur wenige Minuten nach Anpfiff bereits 18:13 in Führung gingen. So deutlich blieben die Leipziger nicht lange in Führung, gefährlich wurden ihnen die Gäste aber nicht mehr. Der SC DHfK blieb zu jedem Zeitpunkt mindestens drei Tore in Führung, aus dem Rückraum weiter torgefährlich, Vortmann weiter eine Wand, sogar bei Siebenmetern. Die Hausherren spielten – im Vergleich zu ihrer Arena – die Partie solide zu Ende. 26:21 der Endstand im ersten Spiel des Jahrzehnts. Verdiente Punkte für ein gelungenes Spiel.

Die Stimmen zum Spiel

Jens Vortmann: "Die Abwehr war heute die Grundlage zum Sieg. Wir waren immer aggressiv, haben immer den Ballführenden attackiert und so den Gegner zu Fehlern gezwungen. Die Sache mit dem Hallendach ist ärgerlich, zumal es nicht das erste Mal passiert ist. Ich bin froh, dass wir das Spiel beenden konnten. Aber es muss endlich was passieren."

Philipp Weber: "Ich bin ganz schön erledigt und merke, dass ich noch nicht wieder zu 100 Prozent da bin, körperlich. Trotzdem habe ich heute alles gegeben. In manchen Situation ist das gut gelaufen, manchmal eben auch nicht so - da müssen wir in den nächsten Wochen das Zusammenspiel weiter herstellen. Meine guten Chancen habe ich natürlich genommen, aber ich habe heute häufiger auch versucht den Ball abzugeben. "