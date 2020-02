SC DHfK Leipzig kämpft um Arena und garantiert trockenes Spielfeld

Leipzig. Für den SC DHfK war die Freude nach dem Heimsieg gegen den HC Erlangen (26:21) am vergangenen Sonntag nur von kurzer Dauer. Die Handball-Bundesliga hatte dem Leipziger Verein im Anschluss mit einer Hallensperre gedroht, sollten diese das undichte Dach der Arena nicht bis zum nächsten Heimspiel am 29. Februar nachweislich unter Kontrolle bekommen.

DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther bleibt optimistisch und verspricht den Fans, dass sie auch zukünftig Bundesliga-Handball in der Arena sehen können. „Da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster: Es wird weder am 29. Februar bei unserem nächsten Heimspiel gegen Minden, noch bei einem der darauffolgenden Spiele noch mal Wasser auf dem Spielfeld geben! Ich bin überzeugt davon, dass wir das Problem in den Griff bekommen und die Arena unsere Spielstätte bleibt“, so der Manager deutlich. Er ergänzt: „Damit das gelingt, werden noch große Anstrengungen von Nöten sein, doch alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran – und das haben unsere Fans, Sponsoren, Mitglieder und Mitarbeiter/innen auch verdient.“ Am Freitag ist ein Treffen der Stadt als Eigentümer, der Betreibergesellschaft ZSL und dem SC DHfK angekündigt, um konkrete Maßnahmen zu definieren.