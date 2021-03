SC DHfK Leipzig: Martin Larsen führt Handballer zum 26:23-Erfolg gegen Essen

Trefferliste des Tages

„Essen tritt so befreit auf wie wir vor Jahren als Aufsteiger. Auf Deutsch: Sie spielen frei nach Schnauze“, sagte Philipp Weber vorab am Sky-Mikro. Der Leipziger Spielmacher war und ist top motiviert, gestern gegen Essen sowie am Sonntag (16 Uhr) gegen Bittenfeld richtig Schwung für die Olympia-Qualifikation kommende Woche in Berlin zu holen. Doch der Bundesliga-Alltag (ohne Fans) ist mitunter eine zähe Geschichte. Die Gäste lagen folgerichtig lange Zeit in Front – phasenweise sogar mit drei Toren Differenz. Zwar hatten die DHfK -Anhänger an den Bildschirmen stets das Gefühl, dass ein kurzes Anziehen des Tempos genügen müsste, um die Partie zu drehen. Doch wann würden die Sachsen endlich ihr wahres Können zeigen?

Als es nach 38 Minuten immer noch 15:17 stand, musste Trainer André Haber in seiner zweiten Auszeit erst laut werden, um seine Profis wachzurütteln. Wenn sich der DHfK-Coach einmal in Rage redet, sind nicht all seine Worte für den Erziehungsratgeber für junge Eltern geeignet. Aber die Standpauke verfehlte ihre Wirkung nicht. Vor allem verlanget der 34-Jährige von den Wechselspielern auf der DHfK-Bank, so emotional wie die Essener Reserve mitzugehen. Und pötzlich platzte der Knoten. Mit sechs Treffern in Folge drehten die Grün-Weißen die Partie und warfen eine 21:17-Führung heraus. Nun zeigte sich, dass der gestandene Erstligist über den breiteren Kader verfügt, auch wenn Essen bis zum Schluss um einen Punkt kämpfte. Zwar ragte in der Offensive bis auf Martin Larsen (sechs Treffer bei acht Versuchen) kein DHfK-Akteur heraus, aber zehn Leipziger trugen sich beim Arbeitssieg in die Trefferliste des Tages ein.