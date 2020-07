SC DHfK Leipzig mit neuem Trikot und Sponsor

Leipzig. In zehn Wochen soll die Handball-Bundesliga starten – die Weichen für eine erfolgreiche Saison werden jedoch bereits jetzt gestellt. Auch was die Kassenlage angeht. Am Donnerstag präsentierten die Handballer des SC DHfK Leipzig ihr neues Trikot und mit der Relaxdays GmbH (320 Mitarbeiter an sechs Standorten) auch einen neuen Sponsor, der künftig den Rücken der Shirts zieren wird. „Sie stärken uns den Rücken“ fand DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther dafür ein nettes Wortspiel. Wie hoch das Engagement von Relaxdays konkret ist wurde nicht verraten. „Über Zahlen reden wir nicht öffentlich“, sagte Günther.

Zum Thema Kassenlage gehört auch der ausdrückliche Lob Karsten Günthers an die Mannschaft für deren Bereitschaft zum 25-prozentigen Gehaltsverzicht: „Wir müssen den Etat um eine Million Euro senken, um durch die Krise zu kommen. Die Mannschaft unterstützt uns dabei, dafür will ich Danke sagen.“ Mit 4,5 Millionen Euro will der Bundesligist in die neue Spielzeit starten. Kapitän Alen Milosevic zu den Abstrichen: „Keiner verzichtet gerne, das ist menschlich. Es ist eine Situation, die wir so nicht kennen. Aber man muss in dieser Zeit über den Tellerrand gucken und zusammenarbeiten. Gegeneinander arbeiten ist das schlimmste in so einer Situation. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie wir das gelöst haben.“

Saisonstart sehnen alle herbei

Die sportliche Vorbereitung läuft seit zweieinhalb Wochen. „In anderen Jahren sind die Spieler zweimal am Tag gefordert. Jetzt ist alles anders, weil wir Zeit haben. Jetzt haben wir die Möglichkeit alles so zu machen, wie ich mir das vorstelle“, erzählt Coach André Haber. Konkret bedeutet das 30 Einheiten in fünf Wochen, mehr als in „normalen“ Jahren. Der Trainer sprach von einem „soften Einstieg“. „Wir bahnen langsam wieder Handballtraining an, gewöhnen uns an die Halle. Derzeit steht Athletik im Vordergrund.“ Wie geht es weiter? „Das Stichwort heißt Progression“, erklärt Haber.“ Intensität und Belastung werden erhöht, langsam rückt das Handballtraining in den Vordergrund.“

Zuletzt verbrachte das Team zwei Tage an der Schladitzer Bucht. „Wir hatten dort vier Einheiten, zwei harte, zweimal war es eher freudbetont.“ Das bestätigte auch Alen Milosevic: „Es war kein Quälcamp, da habe ich schon schlimmere Sachen erlebt. Die Tage haben gezeigt, dass man für ein Trainingscamp gar nicht weit wegfahren muss. Es war sehr schön und abwechslungsreich.“