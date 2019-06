SC DHfK Leipzig muss im DHB-Pokal zunächst gegen Drittligist ran

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig bekommt es in der ersten Runde des DHB-Pokals zunächst mit dem TSV Altenholz zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstagmittag im ISS-Dome in Düsseldorf. An den Lostöpfen standen mit Peter Joppich und Anna Limbach zwei Vertreter des deutschen Fecht-Nationalteams. Sollten die Grün-Weißen die Partie gegen den Drittligisten gewinnen wartet als nächster Gegner der Sieger der Partie zwischen der HSG Nordhorn-Lingen und den Schalksmühle-Halver Dragons. Grund: Die erste Pokalrunde wird seit einigen Jahren in 16 Einzelturnieren mit je vier Mannschaften im Final4-Modus gespielt. Der Gewinner steht im Achtelfinale des Wettbewerbs.