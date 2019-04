Neuzugang mit Kretzsche-Nummer: Viggo Kristjansson kommt zum SC DHfK Leipzig

Kristjansson möchte überSC DHfK Sprung in isländische Nationalmannschaft schaffen

Mit 146 Saisontoren (99 in der Hauptrunde, 47 in der laufenden Bonusrunde) gehört Kristjansson zu den besten Torschützen der höchsten österreichischen Liga. Zuvor spielte der gebürtige Reykjaviker auch schon in Island und Dänemark in der ersten Liga. Der 1,90 Meter große Rückraumspieler möchte über den SC DHfK den Sprung in die isländische Nationalmannschaft schaffen.