SC DHfK Leipzig: Pieczkowski muss operiert werden

Leipzig. Reichlich zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel der Saison vermeldet Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig einige Ausfälle. So muss Niclas Pieczkowski an der Wurfschulter operiert werden. Der operative Eingriff wird in der kommenden Woche von Mannschaftsarzt Professor Pierre Hepp im Uni-Klinikum Leipzig durchgeführt. „Nachdem ich mich am Ende der vergangenen Saison wieder an meiner Schulter verletzt hatte, habe ich zusammen mit unseren Ärzten die Entscheidung getroffen, die Verletzung konservativ zu behandeln, was bis zum Start der Saisonvorbereitung auch sehr gut funktioniert hat. Leider hat meine Schulter dann während unseres Trainingslagers in Aschersleben einen Rückschritt gemacht, sodass ich mich jetzt entschieden habe, mich operieren zu lassen“, sagte der 29-Jährige, der den Leipzigern nun mehrere Monate fehlen wird.