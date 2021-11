SC DHfK Leipzig plant für die Zukunft: Esche muss gehen, Jotic und Ernst bleiben

Leipzig. Die Handballer des SC DHfK stehen auch in diesem Sommer vor personellen Veränderungen. Nicht nur wird Kapitän Alen Milosevic bei den Grün-Weißen seine Karriere beenden, auch Marc Esche wird nicht länger für die Leipziger auf der Platte stehen. Der 22-Jährige hatte sich hinter Stammkraft Lukas Binder nicht entfalten können und könnte sich nun nach einem Verein umsehen, der ihm mehr Spielzeit anbieten kann. „Marc bringt sich hier immer ein, feuert die Mannschaft an und ist eine emotionale Stütze. Aber hinter Bindi hat es jeder Spieler schwer“, so DHfK-Manager Karsten Günther zu der personellen Veränderung im Verein.

Auch Cheftrainer André Haber freut sich bereits auf die weitere Zusammenarbeit mit seinen Rückraumspielern. „Wir haben das von den Jungs bekommen, was wir uns vorher erhofft hatten“, so der 35-Jährige zufrieden, gibt aber zu, dass in beiden Fällen noch ein wenig Luft nach oben sei. „Simon ist sehr schnell in unser Abwehrsystem hineingewachsen und beweist einen herausragenden Charakter. Ich habe schon viele Spieler erlebt, bei ihm ist es etwas ganz Besonderes“, lobt der Coach die Mentalität des Nationalspielers.

Anzeige