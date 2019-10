SC DHfK Leipzig: Raul Santos gegen Lemgo wieder im Team

Leipzig. Des einen Leid, des anderen Chance. Während Marc Esche wegen seiner schweren Knieverletzung mindestens bis Saisonende ausfällt und nach der akuten Meniskus-OP am Wochenende dann Mitte Dezember auch am Kreuzband operiert wird, darf Raul Santos nun wieder in der ersten Mannschaft der DHfK-Handballer werfen.

Der Österreicher mit dominikanischen Wurzeln war im Sommer 2018 mit großen Erwartungen vom THW Kiel an die Pleiße gewechselt, konnte diese aber – auch wegen einer eigenen Meniskusverletzung – überhaupt nicht erfüllen. In diesem Sommer wurde dem Linksaußen mitgeteilt, dass er nur noch für die Zweite der Grün-Weißen in der 3. Liga spielen darf und sich einen neuen Verein suchen kann. Das klappte offenbar nicht, Santos nahm seine neue Rolle jedoch so gut an, dass er jetzt wieder ein Thema für die Erste ist.

Keine Begnadigung

„Das ist aber keine Begnadigung“, stellt DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther fest, „sondern ein ganz normaler sportlicher Prozess.“ Mit Lukas Binder und eben Esche seien in dieser Saison zwei bessere Linksaußen im Team vorhanden gewesen, sodass Santos das dritte Rad am Wagen wurde. Sein Teamkollege Marko Mamic meinte: „Das ist eben das Business“ und schlug einen Bogen zur NBA, wo selbst die größten Basketball-Stars manchmal aus ihren Mannschaften verbannt werden, wenn es bei ihnen nicht läuft.

Laut Cheftrainer André Haber sei Santos in der 3. Liga auch eher unterfordert gewesen, erst am Wochenende habe er das Spiel der Zweiten gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden besucht (31:27), zu dem der österreichische Nationalspieler sieben Tore beisteuerte. „Da hat er dreimal dem Gegner einfach so den Ball klauen können“, erzählt Haber.

Das wird heute Abend (19 Uhr, Arena Leipzig) gegen den TBV Lemgo Lippe wahrscheinlich nicht so einfach gehen. Haber erwartet einen Gegner, der mit viel Kampfgeist zu Werke geht und trotz einiger Verletzungsausfälle unangenehm wird: „Lemgo wird uns mit viel Kampfgeist und Enthusiasmus begegnen, weil sie gerade eine außergewöhnliche Situation haben, in der sie vom Verletzungspech geplagt sind. Sowas kann auch ganz eng zusammenschweißen.“

Personalsituation bei Lemgo entspannter

Während Haber bis auf die Langzeitverletzten Marc Esche und Niclas Pieczkowski auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann ist die Personalsituation bei Lemgo tatsächlich deutlich angespannter. Mit Tim Suton, Andrej Kogut, Donát Bartók und Jari Lemke fehlen gleich vier Rückraumspieler und auch Kreisläufer Christoph Theuerkauf wird in Leipzig nicht mitwirken können. Zudem sind die Einsätze von Dani Baijens und Christian Klimek noch ungewiss. „Wir müssen mit kühlem Kopf nach Leipzig fahren. Wir müssen gucken, dass wir das Spiel von Leipzig mit einer sehr aggressiven Abwehr stören und müssen dann versuchen mit einfachen Toren in unser Gegenstoßspiel zu kommen“, meinte TBV-Trainer Florian Kehrmann.

Für die Leipziger ist die Mission klar: Gegen den Tabellen-16. soll es den sechsten Sieg im sechsten Heimspiel geben und Platz eins in der Heimtabelle der Bundesliga verteidigt werden – nach Möglichkeit auch nicht so knapp wie beim 27:26 gegen Balingen vor einer Woche. „Wobei ein bisschen Herzdrücken und hinten raus gewinnen – das ist für die Zuschauer doch am schönsten“, meint Karsten Günther.

