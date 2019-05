SC DHfK Leipzig rettet noch einen Punkt - Putera mit Doppeljob

Leipzig. Punkteteilung in der Primetime: Der SC DHfK Leipzig hat am Samstagabend in der heimischen Arena dem Bergischen HC beim 25:25 (12:11) einen Punkt abgerungen und es verpasst, sich in der Tabelle an Stuttgart und Hannover-Burgdorf vorbeizuschieben. Der BHC bleibt auf dem sechsten Rang. Aivis Jurdzs traf 20 Sekunden vor dem Ende zum Ausgleich für die Leipziger vor 4124 Zuschauern.

Ungewöhnlicher Spieltermin: Erstmals in dieser Saison wurde für den SC DHfK ein Heimspiel um 20.30 Uhr an einem Sonnabend angepfiffen. Ein Ausweich auf Donnerstag oder Sonntag war nicht möglich, weil die Arena da für die Konzerte von Schiller und DJ Bobo geblockt ist. Leipzig erlebte damit einen weiteren Megasporttag mit RB Leipzig gegen den FC Bayern und den Handballern wenig später. Etliche Fuballfans fanden dann auch den Weg vom Stadion in die Halle.

DURCHKLICKEN: Bilder zum Spiel Am 11. Mai 2019 hatte der SC DHfK Leipzig den Bergischen HC zu Gast. © Christian Modla

Anzeige

Der SC DHfK musste seinen bärenstarken Kreisspieler Alen Milosevic ersetzen. Er fiel mit Rückenbeschwerden aus. Für ihn rückte erstmals der 20-jährige Oliver Seidler ins Team. Er spielt sonst bei der SG Leipzig II in der dritten Liga.

BHC lässt sich nicht beeindrucken

Die Gastgeber bekämpften das Überraschungsteam der Saison mit einer kompromisslosen Abwehr, bekamen allerdings Linus Arnesson nur selten in den Griff. Milos Putera hielt in der ersten Hälfte einen Ball nach dem anderen und kam schon da auf sieben Parade. Der Slowake musste sogar eine Doppelschicht einlegen. Wegen des Dauerregens und eines undichten Dachs tropfte es mal wieder aufs Parkett. Putera musste also Bälle halten und dazwischen immer wieder mit einem Handtuch das Wasser aufwischen. In der zweiten Halbzeit gab er diesen Job ans Wischpersonal von der Seitenline ab.

In der zweiten Halbzeit setzte sich der SC DHfK in der 38. Minute bereits mit 17:13 ab, knackte damit aber die Moral der Gäste nicht. Der BHC, obwohl immer wieder ins Zeitspiel gezwungen, behielt die Nerven und glich in der 42. Minute zum 17:17 aus. Schlimmer noch: In der 46. Minute führte der BHC plötzlich mit 20:18. Die Leipziger vertändelten im Angriff weiter den Ball, scheiterten an Keeper Christopher Rudeck und fingen selbst Tor um Tor. Haber nahm innerhalb weniger Minuten seine beiden Auszeiten und brachte das Team wieder auf Kurs. Torhüter Rene Villadsen drehte jetzt mächtig auf und raubten den Gästen mit seinen Paraden den Nerv. Es blieb trotzdem knapp. Jurdzs hämmerte den Ball schließlich zum 25:25 in die Maschen. Die letzten Sekunden verteidigte der SC DHfK geschickt und belohnte sich noch mit einem Punkt.

Randnotiz: Das weibliche Publikum spendete begeisterten Szenenapplaus für Patrick Wiesmach. Der Däne musste sein zerrissenes Trikot tauschen und präsentierte dabei seinen muskulösen Oberkörper nackt.

Die Statistik zum Spiel:

SC DHfK: Putera, Villadsen - Semper, Wiesmach, Rojewski, Jurdzs, Krzikalla, Binder, Janke, Pieczkowski, Roscheck, Weber, Seidler, Gebala, Esche, Meyer-Siebert BHC: Rudeck, Rutschmann, Darj, Weck, Gunnarsson, Nippes, Kotrc, Baena Gonzales, Babak, Gutbrod, Arnesson, Boomhouwer, Criciotoiu

ANZEIGE: 50% auf Fußballtasche mit Bodenfach! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.