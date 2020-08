SC DHfK Leipzig: Rückkehr in den Wettkampfmodus für die U23

Leipzig. Die U23-Handballe r des SC DHfK haben ein erfolgreiches Trainingslager in Großenhain hinter sich. Die Mannschaft von Trainer Enrico Henoch absolvierte dort einen bunten Mix aus Athletik, Teambuilding und handballerischen Elementen.So mussten die Drittligahandballer in den intensiven Lauf- und Halleneinheiten zwar mächtig schwitzen, hatten aber gleichzeitig auch spaßbetonte Programmpunkte. Duelle auf der Go-Kart-Bahn oder dem Beachvolleyballplatz standen genauso auf der Tagesordnung wie eine Einheit Aquafitness und ein Grillabend. Das größte Highlight war jedoch die langersehnte Rückkehr in den Wettkampfmodus, denn erstmals seit fünf Monaten durfte sich eine Mannschaft des SC DHfK Handball wieder mit einem Gegner messen. Gegen den Viertligisten HSG Freiberg gewannen die Leipziger mit 36:28.

„Ich bin insgesamt mit dem Trainingslager sehr zufrieden. Für uns war es ein erfolgreicher Abschluss vom ersten Vorbereitungsblock. Unsere Mannschaft geht jetzt nochmal für zwei Wochen in eine aktive Erholungsphase, wofür meine Spieler kleine Laufaufgaben mitbekommen haben, damit sie das Level halten, was wir uns bisher erarbeitet haben. Ich bin optimistisch, dass wir am 3. Oktober gut vorbereitet in unser erstes Punktspiel gehen werden“, lautet das Fazit von Trainer Enrico Henoch.