SC-DHfK-Saisonstart gegen Berlin: Wenn Müller auf Müller trifft

Leipzig. Eines steht fest: Auf allzu viel Geschwisterliebe sollte sich Michael Müller am Sonntag nicht einstellen. Wenn der 34-Jährige mit seinen Berliner Füchsen in die Leipziger Arena kommt (13.30 Uhr), wird er auf seinen hoch motivierten Zwillingsbruder Philipp vom SC DHfK treffen. „Ich weiß, wie ich bei ihm zupacken muss“, schickt der Leipziger Neuzugang Müller dem Berliner Neuzugang Müller gleich eine kleine Ansage in die Hauptstadt.

Verbissen oder gar angriffslustig ist der Satz aber nicht gemeint. Zwischen den eineiigen Zwillingen besteht eine besondere Verbindung. „Er ist nur fünf Minuten älter als ich, aber trotzdem für mich mein großer Bruder. Im Handball-Alltag werde ich in dieser Saison merken, dass mir unsere Gespräche fehlen.“ Neun Jahre spielten sie gemeinsam in Großwallstadt (2006-2008), Wetzlar (2012-2013) und Melsungen (2013-2019). Beide im Rückraum, der eine links (Philipp), der andere rechts. Die 1,97-Meter-Kanten werden also beim Ligaauftakt direkt aufeinandertreffen.