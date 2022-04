SC DHfK Leipzig scheitert an Appelgren: Torhüter gewinnt Partie für Rhein-Neckar Löwen

Leipzig. Sie wollten Krallen zeigen, die beste Handball-Saison der Vereinsgeschichte spielen. Doch im Duell zwischen Leoparden und Löwen, blieben die Klauen des SC DHfK Leipzig in einem Apfel stecken. Mit 28:31 (13:15) mussten sich die Grün-Weißen am Donnerstagabend gegen die Rhein-Neckar Löwen geschlagen geben. Mannheims Keeper Mikael Appelgren war der Mann des Abends, entschärfte das Tempospiel der Sachsen fast im Alleingang und brachte die Mannschaft von Coach André Haber zur Weißglut.

Löwen mit Minimalbesetzung

Der eine oder andere Fan der Kicker von RB Leipzig hatte sich in die Arena verirrt. Entweder als kleines Warm-Up für das anschließende Spiel gegen die Glasgow Rangers oder in der Hoffnung, endlich viele Treffer oder einen weiteren ganz besonderen Kempa-Trick von Patrick Wiesmach und Kristian Saeveras zu erleben. Die hatten im Hinspiel in letzter Sekunde das inoffizielle Tor des Jahres geworfen und zum 28:28 ausgeglichen.