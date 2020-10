SC DHfK Leipzig scheitert beim TVB Stuttgart an Nationaltorhüter Bitter

Stuttgart. Mit tiefen Sorgenfalten ging es am Donnerstag für die DHfK-Handballer zum TVB Stuttgart. Sie mussten ohne ihren Coach André Haber auskommen, der am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet wurde . Auf der Platte ebenfalls schwer vermisst: Abwehrspezialist Macej Gebala.

Dennoch zeigten sich die Grün-Weißen um Co-Trainer Milos Putera, Rückraum-Ass Philipp Weber und Kapitän Alen Milosevic kämpferisch. Für einen Sieg gegen die Sieben von Coach Jürgen Schweikardt reichte es am Ende allerdings nicht. Vor dem Fernseher in häuslicher Quarantäne musste Haber eine 24:30 (12:15)-Niederlage seines Teams verfolgen.

„Wir waren über die Nachricht natürlich geschockt. Mit Milos haben wir aber jemanden auf der Bank, der die Liga lange kennt. Er wird die Hauptlast tragen und von Max Janke Unterstützung bekommen. Ich merke auch eine zusätzliche Last auf den Schultern“, erklärte Nationalspieler Weber vor der Partie, schüttelte die angesprochene Belastung aber noch in der ersten Minute auf der Platte ab und war voll da.

Selbiges lässt sich jedoch nicht über alle Leipziger behaupten. Strafwurf-Spezialist Lucas Krzikalla scheiterte direkt zu Beginn an Keeper Johannes Bitter. Wenig später brachte Adam Lönn die Hausherren in Front – eine Führung, der die Gäste aus der Messestadt über 60 Minuten nachlaufen mussten.

500 Zuschauer in der Porsche-Arena

Lauter konnten knapp 500 Zuschauer in der Porsche-Arena einen Namen wohl kaum rufen, feierten ihren Stammtorhüter alle paar Minuten für eine weitere Glanzparade. Erst Krzikalla, dann Wiesmach, letztlich Weber: Jogi Bitter ließ die Gäste am Siebenmeterpunkt rotieren. Erst der Nationalspieler wurde für den Torhüter gefährlich. Setzte ihm zum 7:8-Anschlusstreffer einen durch die Haare, später zum 12:13 durch die Beine.

38 Jahre alt und noch immer Weltklasse

In der Defensive ungewöhnlich instabil und ohne ihren Abwehr-Hünen Gebala ließen die Sachsen jedoch zu viele Treffer zu. Die Putera-Sieben musste mit einem 12:15-Rückstand in die Pause und kam auch in den zweiten 30 Minuten nicht an die starken Hausherren heran. Das Team von Cheftrainer Schweikardt spielte immer wieder über den Kreis auf Zarko Peshevski und im rechten Rückraum über Viggo Kristjansson, die zusammen auf über zehn Treffer kamen.