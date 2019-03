SC DHfK Leipzig sperrt Semper und Binder für die Kiel-Partie

Kiel/Leipzig. Diese Nachricht sorgt für Aufsehen: Zwei Leistungsträger des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig stiegen am Donnerstag zum Auswärtsspiel beim THW Kiel nicht mit aus dem Mannschaftsbus. Doch Franz Semper und Lukas Binder sind nicht etwa verletzt - vielmehr fehlen beide aus disziplinarischen Gründen. Der Verein hat beide Stammspieler für die Partie im Norden gesperrt. "Beide haben sich nicht so professionell auf diese Partie vorbereitet wie vereinbart", erklärte DHfK-Manager Karsten Günther kurz vor dem Anpfiff auf Sky. "Dies macht die Aufgabe für die Mannschaft natürlich um so schwerer." Was genau vorgefallen ist, wollte Günther nicht sagen. Gemutmaßt wurde im TV-Sender ein Ausflug ins Nachtleben.