SC DHfK Leipzig steht vor Toptransfer aus der Champions League

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig steht offenbar vor der Verpflichtung eines internationalen Topspielers. Nach Informationen des SPORTBUZZER soll Marko Mamic (25) die Grün-Weißen für die kommende Saison verstärken. Der Kroate steht in dieser Saison noch bei Final-Four-Teilnehmer Vive Kielce unter Vertrag und spielte am vergangenen Wochenende mit den Polen das Endrundenturnier in Köln.

Mamic ist mit seiner Rolle in Kielce allerdings unzufrieden, weil ihn Trainer Talant Dushebajew vorrangig in der Deckung einsetzte. In Leipzig könnte der linke Rückraumspieler zusammen mit Philipp Weber die Wucht im Angriff verstärken. Der 2,03-Meter-Mann bringt neben der europäische Königsklasse auch die Erfahrung aus 25 Länderspielen mit. Der SC DHfK war am Abend zu keiner Stellungnahme erreichbar.