SC DHfK Leipzig sucht Dialog: Lösung der Zuschauerdebatte innerhalb einer Woche angestrebt

Leipzig. Karsten Günther hatte am Dienstag mit seiner deutlichen Kritik an der aktuellen Corona-Schutzverordnung für Aufsehen gesorgt. Der Handball-Manager des SC DHfK Leipzig kämpft seit Monaten um eine Zusage für sein Modellprojekt, mit dem endlich eine kontrollierte Rückkehr der Zuschauer zu den Partien des Männer-Bundesligisten möglich wäre. Im Gespräch mit dem SPORTBUZZER erklärte er am Mittwoch, dass der Verein beim nächsten Heimspiel gegen den HC Erlangen (Donnerstag, 19 Uhr) erneut auf Fans verzichten müsse – doch bis zur nächsten Woche soll endlich eine Lösung gefunden werden. Anzeige

Manager strebt konstruktiven Austausch an

Dafür stehen nun zwei Optionen im Raum: Entweder könnte das Modellprojekt der Grün-Weißen in den nächsten Tagen genehmigt werden oder Sportevents vor Zuschauern werden in der Corona-Schutzverordnung als Ausnahme ergänzt – so wie es aktuell bei Konzerten und bestimmten Kulturveranstaltungen (unter strengen Auflagen) bereits der Fall ist. Günther hofft darauf, dass zumindest eine der beiden Lösungen bis kommenden Dienstag Erfolg hat, damit das Heimspiel gegen den Spitzenreiter und Titelfavoriten THW Kiel (Donnerstag, 27. Mai) nicht vor einer völlig leeren Halle stattfinden muss.

Der SC-DHfK-Manager zeigt sich hoffnungsvoll und betont, dass er in einem konstruktiven Austausch mit den Entscheidungsträgern sei. Doch bei beiden Lösungsansätzen hakt es bisher noch. Die Zulassung des Modellprojekts scheiterte nach SPORTBUZZER-Informationen bislang am Datenschutz beziehungsweise am Grünen Licht durch das für Datenschutz zuständige Justizministerium in Dresden. Das Modellprojekt fußt auf der bereits im August 2020 mit der Uni-Halle erstellten Re-Start-Studie, die im Anschluss an ein Konzert mit Tim Bendzko in der Arena Leipzig erstellt wurde.