SC DHfK Leipzig trifft am Sonntag auf die MT Melsungen

Leipzig. Qualität und Erfahrung soll Philipp Müller ab der nächsten Saison nach Leipzig mitbringen und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK damit tatkräftig unterstützen. Derzeit ist der Rückraumspieler aber noch im Einsatz für die MT Melsungen, die morgen um 16 Uhr in der Arena Leipzig zu Gast sein wird – und alles daran legen wird, zwei Punkte aus der Messestadt zu entführen. „Ich erwarte von ihm, dass er sich zu 100 Prozent für Melsungen reinwirft. Er muss hinter seinem derzeitigen Verein stehen. Zum Publikumsliebling wird er am Sonntag sicher nicht avancieren“, so Chefcoach André Haber über den Bundesliga-Routinier, der in der nächsten Saison Aivis Jurdzs ersetzen soll.