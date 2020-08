SC DHfK Leipzig überzeugt im ersten Testspiel gegen den HC Elbflorenz

Leipzig. Erstes Testspiel post Corona, erster Sieg der Vorbereitung. Die Handballer des SC DHfK Leipzig konnten sich gegen den HC Elbflorenz behaupten. Mit 32:26 haben sie die Dresdner Zweitliga-Mannschaft nach Hause geschickt. Prämiere auf dem Parkett feierten dabei Neuzugänge Martin Larsen und Torwart Kristian Saeveraas . Auch Nachwuchstalent Julius Meyer-Siebert ließ Trainer André Haber an der ersten Prüfung teilnehmen. Der 2,06-Meter große Rückraumspieler habe laut Coach Haber Deckungs- und Angriffsaufgaben übernommen und sich dabei überzeugend präsentiert: "Er ist sehr lernwillig und hört gut zu", so der 34-Jährige.

Der SC DHfK Leipzig gewann das erste Testspiel am 21. August 20 in der heimischen Halle gegen den HC Elbflorenz mit 32:26. ©

Beste Torschützen im Test mit je vier Toren waren Alen Milosevic, Lukas Binder, Maciej Gebala und Linkshänder Martin Larsen. Coach André Haber ist zufrieden mit der Leistung seiner Jungs. Vor allem aber sei er sehr glücklich darüber, überhaupt gegen einen Gegner Handball spielen zu können. "166 Tage durften wir das nicht. Den Spaß hat man uns angemerkt", so der Trainer. Es sei etwas besonderes, ein Spiel ohne Zuschauer zu bestreiten. Wichtiger sei ihm aber, dass sie wieder in den Wettkampf-Modus einsteigen konnten.

Auch Alen Milosevic bestätigt die Freude am Spiel. "Den Dresdnern hat man das Feuer angemerkt, wie auch uns. Aber das war kein Testspiel, wo alles klappen musste", sagt der Kreisspieler. Eine Geisterspiel-Atmosphäre habe der 30-Jährige nicht wirklich wahrgenommen, da auch schon Trainingsspiele ohne Zuschauer stattgefunden haben. "Es ist schwierig zu beurteilen. Aber natürlich merkt man, dass keine Menschen auf den Rängen sitzen."

Umso mehr freue es ihn, dass beim nächsten Testspiel wieder Zuschauer zugelassen sein werden. Gegen den EHV Aue spielt der SC DHfK am 28. August in der Arena Leipzig vor geplant 250 Zuschauern. Das Testspiel am 30. August gegen Champions-League-Teilnehmer KS Vive Kielce soll sogar schon vor 500 Fans stattfinden.