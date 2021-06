SC DHfK Leipzig und die Hoffnung auf Platz sechs: Europa schon in diesem Jahr?

Leipzig. Was auch immer die Handballer des SC DHfK Leipzig derzeit anpacken, es läuft einfach. Fünf aus sechs Spielen entschieden die Grün-Weißen für sich, beim Modellprojekt greift ein Rädchen ins andere und schon am Sonntag (16 Uhr) gegen den Bergischen HC dürfen wieder 1500 Zuschauer ihr Team anfeuern. Lediglich das Heimspiel gegen Rekordmeister THW Kiel ging zuletzt verloren und damit zwei Punkte, die wirklich niemand einkalkuliert hatte. Doch Siege gegen den Ost-Rivalen Magdeburg und die damals fünftplatzierten Göppinger haben das Punktekonto der Sachsen drastisch verbessert – so sehr, dass sich die Frage stellt: Ist Europa schon in diesem Jahr möglich?

